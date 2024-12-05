Платформа VK представила редизайн ленты и редактора постов

Платформа VK выпустила обновления главной ленты, экрана создания новых публикаций и других функций. Акцент сделали на погружении в контент и минималистические грани. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Перед внедрением инноваций было проведено тестирование. После этого число подписок из ленты выросло на 16%. Обновление позволяет пользователю легче находить интересных авторов.

Главные элементы нового дизайна:

Фокус на медиасоставляющей публикаций;

К фотографиям можно прикреплять любимые треки;

Новый экран создания постов стал визуально привлекательным и вовлекающим.

«Благодаря длительному тестированию мы тщательно проанализировали реакцию пользователей, обратную связь авторов и создали дизайн с учётом трансформации соцсетей в мультимедийные платформы. Он позволяет создателям оригинального контента наращивать вовлечённость с помощью медиаформатов, широко востребованных аудиторией», — отметил директор по продуктам «ВКонтакте» Евгений Васильев.