Платформа VK представила редизайн ленты и редактора постов
Платформа VK выпустила обновления главной ленты, экрана создания новых публикаций и других функций. Акцент сделали на погружении в контент и минималистические грани. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Перед внедрением инноваций было проведено тестирование. После этого число подписок из ленты выросло на 16%. Обновление позволяет пользователю легче находить интересных авторов.
Главные элементы нового дизайна:
- Фокус на медиасоставляющей публикаций;
- К фотографиям можно прикреплять любимые треки;
- Новый экран создания постов стал визуально привлекательным и вовлекающим.
«Благодаря длительному тестированию мы тщательно проанализировали реакцию пользователей, обратную связь авторов и создали дизайн с учётом трансформации соцсетей в мультимедийные платформы. Он позволяет создателям оригинального контента наращивать вовлечённость с помощью медиаформатов, широко востребованных аудиторией», — отметил директор по продуктам «ВКонтакте» Евгений Васильев.
Ранее платформа VK запустила веб-версию своего сервиса «VK Видео» на отдельном адресе vkvideo.ru. Это нововведение поможет зрителям заходить туда прямо из поисковой строки браузера и быстрее находить контент.
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