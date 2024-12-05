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5 декабря, 15:43

Платформа VK представила редизайн ленты и редактора постов

Платформа VK выпустила обновления главной ленты, экрана создания новых публикаций и других функций. Акцент сделали на погружении в контент и минималистические грани. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Перед внедрением инноваций было проведено тестирование. После этого число подписок из ленты выросло на 16%. Обновление позволяет пользователю легче находить интересных авторов.

Главные элементы нового дизайна:

  • Фокус на медиасоставляющей публикаций;
  • К фотографиям можно прикреплять любимые треки;
  • Новый экран создания постов стал визуально привлекательным и вовлекающим.

«Благодаря длительному тестированию мы тщательно проанализировали реакцию пользователей, обратную связь авторов и создали дизайн с учётом трансформации соцсетей в мультимедийные платформы. Он позволяет создателям оригинального контента наращивать вовлечённость с помощью медиаформатов, широко востребованных аудиторией», — отметил директор по продуктам «ВКонтакте» Евгений Васильев.

Доход авторов VK Видео по новой программе монетизации вырос в 2,5 раза
Доход авторов VK Видео по новой программе монетизации вырос в 2,5 раза

Ранее платформа VK запустила веб-версию своего сервиса «VK Видео» на отдельном адресе vkvideo.ru. Это нововведение поможет зрителям заходить туда прямо из поисковой строки браузера и быстрее находить контент.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / XanderSt

Николай Рюмин
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