В РПЦ рассказали, как праздновать Рождество в мире, полном горя и слёз

От празднования Рождества не стоит отказываться даже тогда, когда вокруг всё пропитано горем и страданиями. Необходимо в этот день благодарить Бога за возможность помочь страждущим, сказал врио председателя синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата протоиерей Михаил Потокин во время круглого стола в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«Возникает вопрос: как нам праздновать, когда столько горя? Как часто мы подразумеваем то, чтобы забыться буйным весельем? Если мы говорим о празднике Рождества, когда Христос рождается в мир, чтобы понести крест – Рождество его тоже радость, всегда. То есть даже там, где есть крест, есть радость, даже там, где тяжело, где трудно, где переживают», — пояснил священник.

По его словам, те, кто в жизни не сталкивается на данный момент с горем и лишениями, должны быть благодарны Богу за то, что он даёт «жизнь, время, мир» и возможность оказать помощь нуждающимся в ней больше всего. Те, кому сейчас плохо, должны услышать слова утешения, сказал протоиерей. К примеру, о том, что они никогда не будут одни.

«Тот, кто родился в этот мир, чтобы понести крест, всегда будет рядом с ними, он никогда их не оставит», – заявил Потокин.

Однако священник напомнил, что, благодаря за всё Бога в рождественские праздники, не стоит обделять вниманием и своих ближних. Они наверняка тоже заслуживают слов благодарности.