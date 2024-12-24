«Буду стремиться к светлому»: Британский премьер выразил надежду на мир перед Рождеством

В своём первом рождественском послании в качестве главы правительства премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил надежду на скорое наступление мира, особенно на Ближнем Востоке. Заявление политика было опубликовано телеканалом Sky News.

«В это Рождество я буду уповать на мир, особенно на Ближнем Востоке, где зародилась рождественская история. Я буду стремиться к лучшему, более светлому будущему для каждого человека и праздновать радость и чудо, которые несёт Рождество», — отметил Стармер.

Лидер Лейбористской партии также подчеркнул значимость тех, кто в праздничные дни остаётся на службе. В своём обращении он выразил благодарность медицинским работникам, военным, служителям церкви и сотрудникам благотворительных организаций за их труд.

Напомним, что католическое Рождество ежегодно празднуется в ночь с 24 на 25 декабря. Вместе с католиками этот день отмечают протестанты и православные церкви Греции, Румынии, Болгарии, Польши, Сирии, Ливана и Египта. Сам Стармер проведёт праздник в официальной загородной резиденции премьер-министра Чекерс, расположенной неподалёку от Лондона.