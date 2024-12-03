Британский премьер впервые допустил переговоры по Украине
Стармер впервые упомянул переговоры в контексте окончания конфликта на Украине
Кир Стармер и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / EPA
Британия активно работает над созданием выгодных для Украины условий на переговорах с Россией. Об этом впервые заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передаёт телеканал Sky News.
«Сэр Кир Стармер сегодня вечером впервые заявил, что политика Великобритании направлена на то, чтобы «создать для Украины максимально сильные позиции для переговоров», — говорится в сообщении телеканала.
По словам редактора Sky News по международной политике Доминика Уогхорна, риторика Стармера претерпела значительные изменения, ведь ещё в ноябре он в совместном заявлении с президентом Франции Эмманюэлем Макроном не упоминал дипломатическое решение конфликта.
Тем временем экс-лидер лейбористов Джереми Корбин призвал Стармера объяснить атаку РФ ракетами Storm Shadow. Он заявил, что осуждает действия России на Украине, но считает долгом остальных государств усадить конфликтующие стороны за стол переговоров. Однако вместо этого Лондон рискует жизнями людей и лишь подливает масла в огонь.