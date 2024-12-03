Британский премьер впервые допустил переговоры по Украине

Британия активно работает над созданием выгодных для Украины условий на переговорах с Россией. Об этом впервые заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передаёт телеканал Sky News.

«Сэр Кир Стармер сегодня вечером впервые заявил, что политика Великобритании направлена ​​на то, чтобы «создать для Украины максимально сильные позиции для переговоров», — говорится в сообщении телеканала.

По словам редактора Sky News по международной политике Доминика Уогхорна, риторика Стармера претерпела значительные изменения, ведь ещё в ноябре он в совместном заявлении с президентом Франции Эмманюэлем Макроном не упоминал дипломатическое решение конфликта.