Ложь Бенджамина Гранта. Как самый известный наёмник из Британии сбежал из ВСУ к харьковчанке Бенджамин Грант — сын депутата Палаты общин и один из самых распиаренных британских наёмников на Украине. Он делал шоу из убийств и подставлял товарищей ради хайпа. Кто он такой и где сейчас? 24 декабря, 21:15 Британский наёмник Бенджамин Грант. Обложка © Telegram / НемеZида

Что известно про Бенджамина Гранта

Россия узнала о Бенджамине, Бене, Гранте весной 2022 года. Он появился в коротком ролике, снятом британскими журналистами якобы в зоне спецоперации. Гранта там показали античным героем. Вот он обстреливает из гранатомёта российский танк, вот тащит на себе раненого товарища, вот выводит своих из засады. Однако самый лучший кадр, который поймали операторы, это где Бен кричит командирским тоном: «Нам надо действовать немедленно, иначе умрём». Уже через мгновение наёмник спокойно, словно ничего не произошло, давал интервью.





— Героический Бен Грант, ничего не сказав матери-депутату, несмотря на запрет МИД, поспешил на свой страх и риск в восточноевропейскую страну, чтобы поднять оружие против России, — дифирамбы ему хором пели и авторитетные издания, типа Guardian с Telegraph, и газеты-таблоиды, типа Sun c Daily Mail.

Британские СМИ не жалели для него эпитетов: «самоотверженный», «бесстрашный» и «даже уклоняющийся от русских пуль примерный семьянин, отец троих детей».

Вскоре выяснилось, что его «героическое интервью» записали в полутысяче километров от боёв… во Львове.

Из соцсетей Бенджамина Гранта. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bengrantgem

Спустя месяц Бен выложил в соцсетях, как якобы подбил БТР под управлением росгвардейца Адама Бисултанова. Россиянин до последнего отстреливался и погиб как герой. Наши артиллерийские войска в ответ нанесли удар по позициям иностранных наёмников в Лисичанске и Северодонецке. Все были ликвидированы. Многие отечественные СМИ поспешили сообщить, что и Бенджамин Грант убит. Но оказалось, он жив-здоров и всё это время находился в совершенно другом месте… под Харьковом.

Причём Бен сам себя выдал. Чтобы опровергнуть свою гибель, он записал бравурные видеоролики, на которых катается на электробайке вокруг некоего военного объекта. Наши спецы смогли определить точные координаты объекта — выяснилось, что это секретная военная база в Харьковской области. Более того, российские разведчики узнали, что британский «семьянин» сбежал к молодой харьковчанке.

Бен Грант катается на электробайке по Харьковской области. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bengrantgem

После таких репутационных ударов Бенджамину Гранту пришлось залечь на дно. Даже в Британии начались разговоры о том, что он присваивает себе чужие заслуги, отсиживаясь в тылу, и сослуживцы его очень не любят.

Понятно, зачем понадобился такой цирк. Соединённое Королевство тогда выступало категорически против нахождения британских наёмников в зоне СВО. Но это официально. А неофициально первые наёмники во главе с Бенджамином Грантом отправились на Украину уже в первые дни боевых действий.

Кто мать Бенджамина Гранта

Великобритания узнала о Бенджамине Гранте в 2013 году, когда он, будучи военнослужащим Королевской морской пехоты, устроил драку возле ночного клуба в порту Барнстапл. Инцидент засняли камеры видеонаблюдения. Грант с более опытным и крепким сослуживцем напали на двух молодых ребят, сломав одному челюсть, а другому нос. Над Беном нависла угроза реального тюремного срока по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений». Но морпех достал козыри: мол, слетел с катушек, потому что был оскорблён на расовой почве. Суд, несмотря на протесты потерпевших и отсутствие доказательств, поверил подсудимому на слово и полностью оправдал его с формулировкой «возмутительно и гнусно спровоцировали».

Из-за разразившегося скандала Гранту пришлось уйти из морской пехоты. Вскрылось, что он служил отнюдь не бойцом, а всего лишь водителем в бригаде логистики. Но больше обсуждали не это, а его влиятельную мать.

Хелена Грант (Окубойе) — мать Бенджамина Гранта. Фото © Wikipedia

Бенджамин Грант — не просто мажор. Он сын Хелены Окубойе — «первой в истории Великобритании чернокожей женщины смешанного происхождения, избранной в Палату общин от Консервативной партии». В парламенте она пятнадцать лет, в политике — четверть века. Исполняла роли замминистра по делам равноправия и замминистра по вопросам юстиции, также была министром спорта и туризма. Недавно её назначили теневым солиситором Англии и Уэльса. Эта должность — не совсем точный аналог нашего замгенпрокурора. По сути, Окубойе стала одним из особо приближённых к короне юристов. Ещё её считают протеже бывших британских премьеров Дэвида Камерона и Бориса Джонсона.

После судебной тяжбы и вынужденной отставки Бенджамин Грант не попадал в передовицы СМИ вплоть до начала СВО. Сам он сейчас рассказывает, что работал охранным подрядчиком в Афганистане и Ираке. Впрочем, у британских папарацци была несколько другая информация: его неоднократно видели выходящим из фамильного особняка стоимостью почти 3 миллиона фунтов стерлингов в графстве Суррей.

Бенджамин Грант и дети Газы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bengrantgem

Если верить последним постам Бенджамина Гранта, в настоящий момент он находится с гуманитарной миссией в разбомбленной Газе. Теперь Бен — волонтёр, раздающий еду арабским детям под эгидой британской благотворительной организации GEM. В одной из своих публикаций он обещает, что скоро вернётся на Украину.

Авторы Пётр Егоров