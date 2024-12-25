Ночной поход в туалет обернулся для американки схваткой с агрессивной змеёй

Американку укусила змея, которая выползла из унитаза под покровом ночи. Женщина решила справить нужду, не включая свет, тогда на неё и напало агрессивное существо. Об инциденте сообщает KXAN.

Мария Хаймес рассказала, что встала примерно в полпятого утра и направилась в уборную. Свет она решила не включать, ведь каждый сантиметр дома был знаком. Когда пострадавшая села на унитаз, то внезапно почувствовала резкую боль. Подскочив, она поняла, что подверглась нападению змеи. К счастью, рептилия оказалась неядовитой.

Американка считает, что змея могла заползти в её жилище через вентиляцию. Оказавшись в доме, пресмыкающееся свернулось в клубок рядом с унитазом, где спокойно лежало, пока его покой не нарушила хозяйка дома. После встречи с незваным гостем Мария попросила мужа закрыть все вентиляционные отверстия в помещении, чтобы избежать в будущем подобных «страшных ситуаций».