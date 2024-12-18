Двухметровая змея из Северной Америки напугала жителей Калуги

Жители Калуги нашли в собственной квартире двухметровую змею, которая могла приползти в жилище от соседей или из подвала. Об инциденте сообщает портал Kaluga News.com .

Напуганные жильцы многоэтажки вернулись домой, где их встретил незваный гость — огромная змея. Символ наступающего года был отловлен специалистами, после чего 2-метрового полоза передали специалистам из центра реабилитации диких животных «Феникс».

Там пояснили, что полоз не представляет собой опасности для человека, так как относится к неядовитым ужеобразным змеям. Правда, у него есть зубы, поэтому укусить в случае опасности он может довольно сильно. Этот вид пресмыкающихся распространён в Северной Америке, как змея попала в Калугу — теперь предстоит выяснить.