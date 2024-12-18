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18 декабря, 19:30

Двухметровая змея из Северной Америки напугала жителей Калуги

В Калуге жильцы многоэтажного дома нашли в квартире 2-метрового полоза

Полоз заполз в квартиру от соседей. Фото © VK / Центр реабилитации диких животных «Феникс»

Полоз заполз в квартиру от соседей. Фото © VK / Центр реабилитации диких животных «Феникс»

Жители Калуги нашли в собственной квартире двухметровую змею, которая могла приползти в жилище от соседей или из подвала. Об инциденте сообщает портал Kaluga News.com.

Напуганные жильцы многоэтажки вернулись домой, где их встретил незваный гость — огромная змея. Символ наступающего года был отловлен специалистами, после чего 2-метрового полоза передали специалистам из центра реабилитации диких животных «Феникс».

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Там пояснили, что полоз не представляет собой опасности для человека, так как относится к неядовитым ужеобразным змеям. Правда, у него есть зубы, поэтому укусить в случае опасности он может довольно сильно. Этот вид пресмыкающихся распространён в Северной Америке, как змея попала в Калугу — теперь предстоит выяснить.

Ранее сообщалось, что живодёр из Перми скормил домашнему питону двоих котят. Мужчина снимал на видео страдания и последние минуты жизни двухнедельных пушистиков.

Ольга Сливченко
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