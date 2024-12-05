Москвичей призвали не дарить живых змей на Новый год

Перед предстоящими новогодними праздниками московский Департамент природопользования и охраны окружающей среды призывает горожан отказаться от идеи дарить живых змей. В своём телеграм-канале специалисты предупреждают, что содержание таких животных требует серьёзного и ответственного подхода, а неподготовленность к этому может обернуться неприятными последствиями.

«Мы настоятельно рекомендуем осознанно подойти к вопросу собственной безопасности, безопасности окружающих и здоровья питомцев», – указали в ведомстве.

Спрос на змей как на домашних питомцев традиционно возрастает в канун Нового года, когда люди желают завести или подарить близким символ наступающего года. Наибольшей популярностью пользуются маисовые полозы и калифорнийские молочные змеи. Они привлекают внимание своим ярким окрасом и небольшим размером, а ещё они разрешены к содержанию в домашних условиях.

В департаменте подчёркивают, что содержание змей связано с серьёзными финансовыми и временными затратами. Не каждый готов взять на себя такую ответственность, поэтому дарить змей без предварительного согласия — плохая идея. Владельцам рекомендуется тщательно следить за тем, чтобы террариум был надёжно закрыт, исключая возможность побега питомца. Змеи, оказавшись вне привычной среды, могут доставить неудобства соседям или погибнуть на улице из-за своей теплолюбивости и чувствительности к перепадам температур.

Специалисты также напоминают, что животные не должны становиться временной забавой или импульсивным подарком. Они надеются, что те, кто решит завести змею, будут подходить к этому с должной ответственностью и вниманием, а не относиться к ним как к новогодним игрушкам.