Дом со шприцами. Как на Украине относятся к композитору и создателю рождественского хита «Щедрик» Николаю Леонтовичу Каждое Рождество украинцы и лично Зеленский рассказывают, как они ценят «своего» композитора Николая Леонтовича, создавшего знаменитую рождественскую песню «Щедрик». Но это лишь слова. В реальности все памятные места Леонтовича стали руинами. 25 декабря, 21:15 Композитор Николай Леонтович. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia, © Вільне радіо

Как Владимир Зеленский увязал великого композитора с оскорблениями россиян

Каждый год накануне новогодних праздников на Украине начинают носиться с Николаем Леонтовичем, создателем мегапопулярной в мире рождественской песни «Щедрик». Вчера Владимир Зеленский пошёл ещё дальше. Поздравляя украинцев с католическим Рождеством, он посвятил великому якобы чисто украинскому композитору целый спич. По мнению президента Незалежной (что не подтверждается экспертами. — Прим. Life.ru), Николай Леонтович написал «Щедрика» в донецком городе Покровске, за который прямо сейчас идут ожесточённые бои.

— Божественная музыка, написанная там, и зло, которое принесла туда Россия, ярко показывают, в чём разница между нами и ими, — пафосно выдал Зеленский.

Однако пафос Владимира Зеленского неоправдан. Во-первых, становление Николая Леонтовича как композитора произошло в Российской империи, в том числе столицах, Москве и Петербурге. Во-вторых, прославила песню «Щедрик» не Украина, а Америка. В-третьих, исторический дом, где жил композитор, не стал музеем, а превратился в руины, которые служат прибежищем для бомжей и наркоманов; похожая ситуация и с другими памятными местами Леонтовича.

Как Николай Леонтович стал великим композитором

Композитор Николай Леонтович родился в Российской империи. Фото © Wikipedia

Родившийся в Подольской губернии Российской империи (ныне Винницкая область Украины) Николай Леонтович жил и работал на рубеже XIX–XX веков. Он пережил революцию, но не пережил Гражданскую войну.

Отец Николая Леонтовича был сельским священником, мать — исполнительницей народных песен. Родители дали сыну неплохое образование. В родном Подолье он учился в гимназии, училище и духовной семинарии; в Санкт-Петербурге — в Придворной певческой капелле; в Москве — в Народной консерватории Болеслава Яворского. Он освоил теорию музыки, хоровое пение, скрипку, фортепиано, а главное — создал собственный уникальный и узнаваемый стиль. Его основные хиты «Щедрик», «Поют петухи», «Дударик» и другие — это хоровые обработки народных песен.

Есть данные, что во время революции 1905–1907 годов Николай Леонтович связался с украинскими сепаратистами и революционерами-анархистами. Известно, что он организовывал хоры рабочих для выступления на митингах и забастовках.

После падения Российской империи композитор переехал в Киев, который тогда был столицей Украинской Народной Республики. Это националистическое полугосударственное образование просуществовало всего три года. После установления советской власти Николай Леонтович сотрудничал с большевиками и преподавал в Народном комиссариате просвещения. Когда белогвардейцы ненадолго взяли Киев, бежал от них в родную Винницкую область и осел в доме родителей. Там его и убили в 1921 году. Это сделал агент винницкой ЧК Афанасий Грищенко. Мотивы непонятны: по одним данным — ради ограбления, по другим — из-за политики.

Как «Щедрик» Леонтовича стал хитом в США

В США «Щедрик» популярен и известен как Carol of the Bells. Фото © Wikipedia / Ajay Suresh

Придуманная Леонтовичем рождественская колядка «Щедрик» — действительно великое произведение. Её перевели на десятки языков, но наибольшую популярность она обрела в англоязычном мире под названием Carol of the Bells. Вообще, общемировой хит из «Щедрика» сделали не украинцы, а американцы. В США эту музыку исполняют в Карнеги-холле и используют едва ли не в каждом новогоднем фильме. Она вошла в саундтреки таких фильмов, как «Один дома», «Гарри Поттер», «Крепкий орешек» и «Симпсоны».

— Говорят, что Америка вдохнула в «Щедрика» вторую жизнь, но на самом деле первой жизни и не было, — считает украинский блогер Анатолий Шарий.

Почему памятные места Леонтовича превращаются в руины

Среди памятных мест Николая Леонтовича — железнодорожная школа в донецком Покровске, где он преподавал, и отчий дом в винницком селе Шершни, где он вырос. Оба здания, несмотря на все усилия украинской общественности, так и не стали музеями.

Чуть лучше с покровской школой. Недавно её передали на баланс города. Она сохранилась в аутентичном виде, но сильно истрепалась и потихоньку разрушается. Время спасти школу есть.

Железнодорожная школа в Покровске. Фото © Вільне радіо

Намного хуже чувствует себя отчий дом Леонтовича в селе Шершни. Здание уже походит на руины: крыша обвалилась; стены покрылись трещинами, куда пролезет и рука; внутри образовалась свалка наркоманских игл и пустых бутылок. Если не предпринять срочные меры, дом просто развалится. Местные жители готовы чуть ли не на свои деньги его отремонтировать, но есть проблема. Категорически против выступают винницкие чиновники в лице Михаила Потупчика. Он уже много лет занимает пост заведующего сектором охраны культурного наследия Винницкой областной администрации. По мнению Потупчика, настоящий отчий дом Леонтовича сгорел дотла ещё в 1898 году. В доказательство он ссылается на какие-то, скорее всего, фальсифицированные архивные данные.

— Все сельчане знают, что это тот самый дом, где жил великий композитор. Нам это рассказали бабушки и прабабушки, из поколения в поколение передавалось. Такого же мнения придерживались и директриса местного сельского музея двадцать лет назад, и ранее советская власть, установившая на доме соответствующую памятную табличку, — рассказывала украинским журналистам староста села Шершни Наталия Михайлова.

Так выглядит дом Леонтовича. Видео © Rutube / Анатолий Шарий

Неравнодушные жители Шершней смогли организовать целую конференцию в Киеве по вопросу сохранения отчего дома Леонтовича. Они предъявили доказательства, мол, точно известно, что здание глиняное, а глина не горит; пожар действительно был, но, судя по архивам, сгорела лишь деревянная пристройка. Но, увы, конференция оказалась сорвана всё тем же Михаилом Потупчиком. Он начал «троллить» жителей Шершней, перебивать их и требовать других доказательств. В итоге конференция закончилась ничем. Зачем это было нужно Потупчику? По мнению местных, чтобы прикрыть свою бесхозяйственность, избежать ответственности и ничего не делать. В настоящий момент Потупчик строит из себя вояку ВСУ, но на самом деле он просто носит форму и устраивает националистические выставки в Винницкой области с символикой «Азова»*.

Михаил Потупчик уже много лет занимает пост заведующего сектором охраны культурного наследия Винницкой областной администрации. Фото © Vежа

А отчий дом Леонтовича, которого так любит Зеленский, как разваливался, так и разваливается.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Пётр Егоров