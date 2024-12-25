Как заставить личный бренд работать на вас: Топ-5 советов от основателя форума Woman Who Matters Анны Рудаковой

В Москве состоялся VIII форум Woman Who Matters. Его основатель Анна Рудакова рассказала участникам о таком стратегическом инструменте, как личный бренд, и поделилась лайфхаками, как сделать так, чтобы он работал на вас, даже когда вы молчите.

1. Сформулируйте профессиональное обещание

Анна Рудакова рекомендует определить, какую конкретную задачу вы решаете для своих клиентов или партнёров. Забудьте об общих формулировках вроде «помогаю бизнесу расти». Сформулируйте понятное обещание: «Помогаю компаниям в сфере IT снизить затраты на привлечение сотрудников на 40%». Это станет основой вашего позиционирования.

Основатель форума Woman Who Matters Анна Рудакова. Фото предоставлено организаторами

2. Узкая специализация — ваш лучший союзник

Попытки быть «экспертом во всём» приводят к размытости бренда. Сконцентрируйтесь на одной ключевой области, где у вас есть глубокая экспертиза. Узкие ниши запоминаются — мастера на все руки остаются в тени, отмечает она.

3. Будьте аутентичны, а не идеальны

Люди ценят искренность. Делитесь не только победами, но и уроками из сложных ситуаций. Это помогает выстроить доверие и показать, что за профессиональными успехами стоит живой человек, советует Рудакова.

Основатель форума Woman Who Matters Анна Рудакова. Фото предоставлено организаторами

4. Системность — залог успеха

Личный бренд строится через постоянное присутствие в профессиональной среде. Это не только посты в соцсетях, но и статьи, экспертные интервью, участие в профильных мероприятиях. Секрет в том, чтобы быть полезным там, где это действительно имеет значение.

5. Стройте репутацию на всех платформах

Не ограничивайтесь одной соцсетью. Поддерживайте свой бренд на профессиональных платформах, в СМИ и на личном сайте. Чем шире охват, тем сильнее позиция вашего бренда, заключила Анна.

Личный бренд — это то, что о вас говорят, когда вас нет рядом. Настоящая ценность вашего бренда — в вашем опыте, достижениях и уникальном подходе. Начните с понимания того, что делает вас незаменимым в своей сфере, — именно это будет вашим главным активом. Анна Рудакова Основатель форума Woman Who Matters