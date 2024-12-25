Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение об увольнении посла Украины в Германии Алексея Макеева, сообщает газета Bild со ссылкой на дипломатические источники. На его место, согласно информации издания, планируется назначить главы украинской дипмиссии в Израиле Евгения Корнийчука.

Хотя официально смена посла объясняется ротацией кадров, в кулуарах ходят слухи о других причинах. Одним из факторов, по мнению Bild, могла стать систематическая критика Макеева со стороны его предшественника Андрея Мельника, который открыто высказывался о необходимости более активного влияния на Германию для оказания помощи Украине. Сам Макеев и Мельник отказались комментировать ситуацию.

Алексей Макеев возглавлял дипломатическую миссию Украины в Германии с октября 2022 года. За время его работы Берлин передал Киеву крупные партии военной помощи, включая 121 боевой танк и 140 боевых машин пехоты. Макеев останется в ФРГ до февраля 2025 года, но процесс его замены уже запущен, и соответствующие документы отправлены в Министерство иностранных дел страны.