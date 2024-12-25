В Bild раскрыли истинные причины увольнения посла Украины в Германии
Bild: Зеленский уволил посла Украины в Германии Макеева
Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. Обложка © Wikipedia / Elya
Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение об увольнении посла Украины в Германии Алексея Макеева, сообщает газета Bild со ссылкой на дипломатические источники. На его место, согласно информации издания, планируется назначить главы украинской дипмиссии в Израиле Евгения Корнийчука.
Хотя официально смена посла объясняется ротацией кадров, в кулуарах ходят слухи о других причинах. Одним из факторов, по мнению Bild, могла стать систематическая критика Макеева со стороны его предшественника Андрея Мельника, который открыто высказывался о необходимости более активного влияния на Германию для оказания помощи Украине. Сам Макеев и Мельник отказались комментировать ситуацию.
Алексей Макеев возглавлял дипломатическую миссию Украины в Германии с октября 2022 года. За время его работы Берлин передал Киеву крупные партии военной помощи, включая 121 боевой танк и 140 боевых машин пехоты. Макеев останется в ФРГ до февраля 2025 года, но процесс его замены уже запущен, и соответствующие документы отправлены в Министерство иностранных дел страны.
Ранее бывший американский дипломат Джим Джатрас заявил, что вероятность, что в Вашингтоне состоится встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, предложенная будущим специальным посланником Дональда Трампа по украинскому вопросу Кит Келлогом, крайне низка. По его словам, такой сценарий реален только в «каком-нибудь фантастическом измерении», но на практике шансы на его реализацию ничтожно малы.