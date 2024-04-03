Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать её сотрудников
Газета Berliner Zeitung обвинила посла Украины Макеева в нападках на сотрудников
Посол Украины в Германии Алексей Макеев. Обложка © ТАСС / MAGO / Metodi Popow
Немецкая газета Berliner Zeitung обвинила украинского посла Алексея Макеева в попытках запугать её сотрудников. Комментарий издания поступил в ответ на пост дипломата в соцсетях, где он выразил недовольство рядом статей данного СМИ и даже обнародовал личные данные нескольких редакторов.
"Мы решительно выступаем против личной диффамации в адрес отдельных редакторов и авторов Berliner Zeitung со стороны украинского посла Алексея Макеева. Мы видим совершенно необоснованные нападки на названных по именам редакторов и авторов как попытку запугивания и, следовательно, как посягательство на свободу прессы", — пишет газета.
На своей странице в социальной сети Макеев, в частности, обвинил данное издание в пророссийской позиции и призвал людей не читать Berliner Zeitung. В качестве примера он привёл пару статей, где говорилось о нежелании Киева идти на мирные переговоры с Москвой. В иных материалах сообщалось о вероятном проигрыше Украины в спецоперации.
Украинский посол сам как-то давал интервью этой газете. Примечательно, что до этих обвинений Макеев не пытался связаться с редакторами газеты и обсудить волнующие его моменты.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст соразмерный ответ на включение Брюсселем российских СМИ и журналистов в 12-й санкционный пакет. Речь идёт об ограничениях против телеканалов "Царьград" и "Спас", а также руководителя дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга "Звезда" Анны Шафран.