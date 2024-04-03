Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать её сотрудников

Немецкая газета Berliner Zeitung обвинила украинского посла Алексея Макеева в попытках запугать её сотрудников. Комментарий издания поступил в ответ на пост дипломата в соцсетях, где он выразил недовольство рядом статей данного СМИ и даже обнародовал личные данные нескольких редакторов.

"Мы решительно выступаем против личной диффамации в адрес отдельных редакторов и авторов Berliner Zeitung со стороны украинского посла Алексея Макеева. Мы видим совершенно необоснованные нападки на названных по именам редакторов и авторов как попытку запугивания и, следовательно, как посягательство на свободу прессы", — пишет газета.

На своей странице в социальной сети Макеев, в частности, обвинил данное издание в пророссийской позиции и призвал людей не читать Berliner Zeitung. В качестве примера он привёл пару статей, где говорилось о нежелании Киева идти на мирные переговоры с Москвой. В иных материалах сообщалось о вероятном проигрыше Украины в спецоперации.

Украинский посол сам как-то давал интервью этой газете. Примечательно, что до этих обвинений Макеев не пытался связаться с редакторами газеты и обсудить волнующие его моменты.