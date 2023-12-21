Захарова анонсировала соразмерный ответ Москвы на санкции против российских СМИ

Россия даст соразмерный ответ на включение Брюсселем российских СМИ и журналистов в 12-й санкционный пакет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой опубликованы на сайте ведомства.

Речь идёт об ограничениях против телеканалов "Царьград" и "Спас", а также руководителя дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга "Звезда" Анны Шафран. Захарова подчеркнула, что такие действия ЕС нарушают международные обязательства, не говоря о том, что они и вовсе неэффективны, что Брюссель не хочет признавать.

"Адекватные и соразмерные ответные меры на упомянутые "санкции" неизбежно последуют", — сообщила Захарова.

Она добавила, что такими действиями ЕС в очередной раз доказал ничтожность собственных притязаний на лидерство в области защиты медиасвобод и плюрализма мнений, а также в правозащитной сфере в целом. Захарова напомнила, что правду в современном информационном обществе нельзя директивно запретить.