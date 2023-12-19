В Кремле поделились главным выводом из 12-го пакета санкций ЕС
Песков: Ресурс областей, против которых могут ввести санкции, исчерпывается
Сферы, в отношении которых могут ввести ограничения, заканчиваются, о чём свидетельствует 12-й пакет санкций ЕС против РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"В целом 12-й пакет свидетельствует о том, что уже исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции", — сказал представитель Кремля.
Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. В заявлении пресс-службы Совета ЕС говорится, что новые ограничения нацелены "на дорогостоящие секторы российской экономики и затрудняют обход санкций".
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