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19 декабря, 09:54

В Кремле поделились главным выводом из 12-го пакета санкций ЕС

Песков: Ресурс областей, против которых могут ввести санкции, исчерпывается

Сферы, в отношении которых могут ввести ограничения, заканчиваются, о чём свидетельствует 12-й пакет санкций ЕС против РФ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В целом 12-й пакет свидетельствует о том, что уже исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции", — сказал представитель Кремля.

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Ранее Лайф сообщал, что Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. В заявлении пресс-службы Совета ЕС говорится, что новые ограничения нацелены "на дорогостоящие секторы российской экономики и затрудняют обход санкций".

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Александра Мышляева
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