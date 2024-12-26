Узоры из углекислотного льда: Опубликованы фото снега на Марсе

Американское и европейское космические агентства показали, как выглядят снег и лёд на Марсе. Фото сделаны разными камерами в разное время. Снимки региона Australe Scopuli на Марсе сделали в июне 2022 года стереокамера высокого разрешения (HRSC) на Mars Express Европейского космического агентства, а также камера HiRISE (High-Resolution Imaging Science Experiment) на Mars Reconnaissance Orbiter от NASA в сентябре 2022 года. Фото обнародовали только сейчас. Эти изображения показывают ландшафт Марса со снежным покровом около южного полюса.

Снег на Марсе. Фото © esa.int

Однако снег, который представлен на этих фотографиях, отличается от того, что Земле. Это не что иное, как углекислотный лёд, покрывающий южный полюс планеты слоем в 8 метров. Снимки сделаны в летнее время, но там всегда невероятно холодно.

Тёмные области на снимках — это скопления пыли на льду. Обычно пыль скрыта под ним, но сезонные изменения могут вытолкнуть её на поверхность.

Снег на Марсе. Фото © esa.int

Mars Reconnaissance Orbiter также наблюдал зимний лед на дюнах Марса. Этот лёд предохраняет склон из пыли от эрозии до прихода весны, отмечают в космическом агентстве.

Когда летний солнечный свет согревает углекислотный лёд, он переходит из твёрдых форм в газообразные, в процессе сублимации. Это создаёт замкнутые пространства захваченного газа в льду. Поднявшееся давление вызывает выброс газа, освобождая пыль, находящуюся под ним. Ветер поднимает её, создавая причудливые узоры на поверхности.

Снег на Марсе. Фото © esa.int

То, что видится как красивая зимняя сцена на снимках Mars Express, на деле связано с процессами летней активности, во время которых газовые струи вытесняют и поднимают пыль. Конечно, здесь всё равно холодно — средняя температура достигает минус 125 градусов Цельсия.