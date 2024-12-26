Узоры из углекислотного льда: Опубликованы фото снега на Марсе
NASA показало фото летнего марсианского снега с ледяными корками на дюнах
Американское и европейское космические агентства показали, как выглядят снег и лёд на Марсе. Фото сделаны разными камерами в разное время. Снимки региона Australe Scopuli на Марсе сделали в июне 2022 года стереокамера высокого разрешения (HRSC) на Mars Express Европейского космического агентства, а также камера HiRISE (High-Resolution Imaging Science Experiment) на Mars Reconnaissance Orbiter от NASA в сентябре 2022 года. Фото обнародовали только сейчас. Эти изображения показывают ландшафт Марса со снежным покровом около южного полюса.
Однако снег, который представлен на этих фотографиях, отличается от того, что Земле. Это не что иное, как углекислотный лёд, покрывающий южный полюс планеты слоем в 8 метров. Снимки сделаны в летнее время, но там всегда невероятно холодно.
Тёмные области на снимках — это скопления пыли на льду. Обычно пыль скрыта под ним, но сезонные изменения могут вытолкнуть её на поверхность.
Mars Reconnaissance Orbiter также наблюдал зимний лед на дюнах Марса. Этот лёд предохраняет склон из пыли от эрозии до прихода весны, отмечают в космическом агентстве.
Когда летний солнечный свет согревает углекислотный лёд, он переходит из твёрдых форм в газообразные, в процессе сублимации. Это создаёт замкнутые пространства захваченного газа в льду. Поднявшееся давление вызывает выброс газа, освобождая пыль, находящуюся под ним. Ветер поднимает её, создавая причудливые узоры на поверхности.
То, что видится как красивая зимняя сцена на снимках Mars Express, на деле связано с процессами летней активности, во время которых газовые струи вытесняют и поднимают пыль. Конечно, здесь всё равно холодно — средняя температура достигает минус 125 градусов Цельсия.
Накануне выяснилось, что на поверхности карликовой планеты Цереры, расположенной между орбитами Марса и Юпитера, есть более десятка мест, содержащих сложные органические соединения. Астрономы сомневаются, что это произошло в результате падения комет или астероидов. Космический аппарат, анализируя спектр света, отражённого от поверхности Цереры, зафиксировал признаки присутствия органических веществ.