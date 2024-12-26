Аргентинская «Москва» выиграла свой первый трофей на пути к Кубку Либертадорес

Аргентинская «Москва» выиграла свой первый трофей спустя всего несколько месяцев после основания. Созданная россиянами футбольная команда Deportivo de Moscu стала победителем чемпионата провинции Буэнос-Айрес среди полупрофессионалов (Torneo Arco de Arco).

Игроки Deportivo de Moscu радуются своему первому трофею. Видео © Life.ru

В финале «москвичи» встречались с командой Pampa Mechanica, игроки которой явно не ожидали, что поддержать чёрно-изумрудных соберутся сотни россиян с фейерверками и барабанами. Футболисты Deportivo de Moscu завладели инициативой с первых минут, уверенно диктуя свою игру. На поле выделялся экс-выпускник московского «Локомотива» Илья Фоминых, который приложил ногу ко всем голам своей команды. Сначала он, прорвавшись по флангу, заработал пенальти, который реализовал другой экс-железнодорожник Павел Степанов. А затем уже Фоминых ассистировал аргентинцам – Кристиану Сантиллану и Нуэну Паренго.

В итоге Deportivo de Moscu разгромили оппонентов 3:0, а в толпе, которая выбежала поздравлять команду на поле после финального свистка были замечены футбольные агенты и функционеры из AFA (Аргентинской Федерации Футбола). Руководители команды рассказали, что план её развития, который будет защищаться в AFA, рассчитан не на 3 года, а на 10 лет. В течение этого времени должен быть выстроен новый флагман латиноамериканского футбола.

Игроки Deportivo de Moscu делают совместное фото после завоевания первого трофея. Фото © Life.ru