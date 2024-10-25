В Аргентине стал сенсацией созданный русскими эмигрантами ФК Deportivo Moscu

В Аргентине бьёт футбольные рекорды русская команда Deportivo Moscu, созданная эмигрантами. Уже 26 октября клуб сыграет со сборной, которая едва не выбила легендарный ФК «Бока Хуниорс» из Кубка Аргентины.

ФК Deportivo Moscu. Фото © Предоставлено Life.ru

В составе Deportivo Moscu играют действительно профессиональные российские футболисты, а сам клуб не стесняется ассоциаций с Россией и более того — прилагает усилия для популяризации русской культуры в Латинской Америке. По словам президента клуба Антона Нефедечева, теперь и русский язык стал «неотъемлемой частью аргентинской футбольной семьи».

ФК Deportivo Moscu. Фото © Предоставлено Life.ru

«Аргентина — нетипичная страна для создания футбольного клуба. Любая команда должна представлять сообщество — не важно студенты какого-то ВУЗа, строители, пожарные, стриптизёры… Логично, что мы представляем русскоязычное сообщество в Аргентине», — поделился он.

ФК Deportivo Moscu. Фото © Предоставлено Life.ru

В команде играют воспитанники академий «Локомотива» и «Зенита» и «Томи». А вице-капитан Павел Кийко играл в Первой Лиге Беларуссии. Кроме того, в составе есть молодые игроки из Аргентины и Эквадора, которых клуб планирует развивать и адаптировать к российскому менталитету и требованиям, чтобы потом «продавать» в Россию, Белоруссию, Казахстан и Азербайджан.

Тренирует команду Роман Фёдоров — воспитанник и автор последнего гола в истории того самого ФК «Москва» из 2000-х. Как рассказал он сам, именно ему пришла идея назвать клуб Deportivo Moscu, а не Rusa, так как это дань уважения культовому столичному клубу, который впервые привёз аргентинцев в Россию. Один из них, ставший символом российского футбола 2000-х Эктор Бракамонте, почти в 50 лет продолжает выступать за «москвичей», но уже в Аргентине.

В эту субботу Deportivo Moscu встретится в товарищеском матче, который посвящён Дню Рождения Диего Марадоны, с командой Almirante Brown — одной из главных сенсаций текущего розыгрыша Кубка Аргентины. А в рамках этого шоу Русский Дом в Аргентине проведёт открытие фотовыставки, в которой расскажет обо всех визитах Марадоны в Россию.