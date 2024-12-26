Организаторы концертов отказываются сотрудничать с Агузаровой из-за её «неадекватного» поведения

Певица Жанна Агузарова приостановила свои выступления и не планирует возвращаться из США в Россию на Новый год. Агентства отказываются сотрудничать с певицей из-за её непредсказуемого поведения, сообщает Mash.

В последние годы артистка редко появляется на публике, а количество её проектов значительно сократилось. Организаторы связывают это с тем, что Жанна стала вести себя «неадекватно». Например, в этом году один из заказчиков предложил ей заплатить в два раза больше (6 миллионов рублей) за исполнение её хитов, но в последний момент она отказалась, не объяснив причины.

Отказ 62-летней «богини эпатажа» участвовать в новогодних мероприятиях может быть связан с её состоянием здоровья. Возможно, из-за чрезмерного увлечения пластической хирургией. Близкие Агузаровой сообщают, что она даже разорвала рабочие отношения с продюсером.