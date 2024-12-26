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26 декабря, 12:10

Священник объяснил, почему нельзя поздравлять людей с годом «зверушки из китайской мифологии»

Священник Береговой призвал верующих не поздравлять друг друга с годом змеи

2025 год — год змеи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock.AI Generator

2025 год — год змеи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock.AI Generator

Священник Владислав Береговой предостерёг православных христиан от поздравлений друг друга с годом змеи. По его словам, «зверушка из китайской мифологии» не может повлиять на земное благополучие человека.

В своём телеграм-канале Береговой написал пост о том, что Господь Бог отвернётся и не услышит тех, кто уверовал во всемогущество змеи как талисмана приближающегося года. В качестве подтверждения он привёл фразу из Священного писания: «Никто не может служить двум господам» (Мф.6:24).

«Если у вас год змеи, а не «год Господней милости», то не удивляйтесь, что и жизнь змеиная. Если вы поздравляете друзей с годом змеи, то у вас есть повод для исповеди», — подытожил он.

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А ранее настоятель Георгиевского храма в Нахабино, священник Павел Островский заверил, что в традиции загадывать желания на Новый год нет ничего предосудительного. Он подчеркнул, что россияне часто желают друг другу добрые вещи и дарят позитивный настрой.

Ольга Сливченко
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