Священник объяснил, почему нельзя поздравлять людей с годом «зверушки из китайской мифологии»

Священник Владислав Береговой предостерёг православных христиан от поздравлений друг друга с годом змеи. По его словам, «зверушка из китайской мифологии» не может повлиять на земное благополучие человека.

В своём телеграм-канале Береговой написал пост о том, что Господь Бог отвернётся и не услышит тех, кто уверовал во всемогущество змеи как талисмана приближающегося года. В качестве подтверждения он привёл фразу из Священного писания: «Никто не может служить двум господам» (Мф.6:24).

«Если у вас год змеи, а не «год Господней милости», то не удивляйтесь, что и жизнь змеиная. Если вы поздравляете друзей с годом змеи, то у вас есть повод для исповеди», — подытожил он.