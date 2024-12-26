За деньги — да! Почему беглый экстремист Роман Доброхотов продолжает фабриковать фейки против российских патриотов В России расследуются уголовные дела против шеф-редактора интернет-издания The Insider* Романа Доброхотова**. Эпизодов в них может стать больше: заочно арестованный в России иноагент теперь оклеветал семью известного медиаменеджера Арама Габрелянова. 26 декабря, 12:49 Заочно арестованный в России иноагент и экстремист Роман Доброхотов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / komokvm, © ТАСС / Антон Новодережкин

Продолжается следствие против беглого иноагента Романа Доброхотова** — яркого представителя либеральной оппозиции, известного своими скандальными и в том числе противоправными выходками. Кроме участия в различных антироссийских акциях, он также известен как главный редактор The Insider*, издания, имеющего в России устойчивую репутацию фейкомёта и заказного СМИ, зарегистрированного в Латвии и работающего в интересах стран Запада.

Одно дело было открыто летом 2021 года по части 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении либо совершённая публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет). Практически одновременно с этим возглавляемому им изданию был присвоен статус иностранного агента.

Сам Роман Доброхотов** сбежал из России сразу после того, как у него дома прошли первые обыски. Известно, что он тайно добрался до пограничного села в Воронежской области, а там пешком в обход пограничных пунктов незаконно перешёл границу. Свой поступок уже из Киева иноагент объяснил тем, что, мол, у него незаконно отобрали загранпаспорт и ему ничего не оставалось делать, как пойти на преступление. ФСБ возбудила против Доброхотова уголовное дело по части 1 статьи 322 УК (незаконное пересечение госграницы).

Роман Доброхотов**. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Суть дела о клевете заключается в том, что Доброхотов** обвинил в предвзятости и сотрудничестве с ГРУ МО РФ голландского журналиста Макса ван дер Верффа, расследовавшего обстоятельства гибели пассажирского самолёта рейса MH17 над Донбассом в 2014 году. Тогда журналист писал неприятную для Запада правду, и, похоже, против него была развязана информационная кампания, в которой западные функционеры могли использовать Доброхотова**.

Отечественные правоохранители занялись расследованием по заявлению российского адвоката, представлявшего интересы ван дер Верффа в России. Впрочем, в ближайшее время дело может дополниться ещё несколькими эпизодами.

Роман Доброхотов** (в центре) на митинге в 2010 году. Фото © ТАСС / Александра Мудрац

С помощью The Insider* Доброхотов** вёл атаку на российского медиаменеджера Арама Габрелянова, известного в стране своей патриотической позицией и поддержкой патриотических СМИ. Некоторое время назад издание опубликовало материал «Афера на миллиард: за что Габреляновы могут получить уголовный срок». Это заведомый фейк, имеющий все признаки заказного и порочивший имя как самого Габрелянова, так и членов его семьи.

Похоже, издание The Insider* изначально задумывалось как ресурс для атак на российскую власть, бизнес и для манипулирования общественным мнением. Об этом может свидетельствовать то, что The Insider* с самого начала регистрировался в Латвии и не имел представительства в России. Можно смело утверждать, что в этом случае влияние западных спецслужб на работу редакции не ограничивалось ничем.

Главный редактор издания The Insider* Роман Доброхотов** после допроса у здания ОМВД «Академический». Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Сюда же в копилку можно положить многочисленные награды и премии Доброхотова**, которые он получал из рук одиозных организаций, в числе которых была и почившая «Открытая Россия» — фонд, финансировавшийся беглым олигархом-оппозиционером Михаилом Ходорковским*. А также стоит упомянуть, что в редакции издания работали журналисты из ФБК*** — например, весной 2022 года The Insider* опубликовал сообщение, что во время обстрела «при выполнении редакционного задания» погибла Оксана Баулина.

* Внесён в список иноагентов. ** Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. *** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Авторы Евгений Кузнецов