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Регион
26 декабря, 12:23

Лукашенко раскрыл, о чём больше часа общался с Путиным один на один

Путин и Лукашенко больше часа общались один на один

Владимир Путин и Александр Лукашенко на саммите глав стран СНГ. Фото © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко на саммите глав стран СНГ. Фото © Life.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко около полутора часов пообщались один на один после неформального саммита стран СНГ 25 декабря. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул первого».

«По убытии коллег Лукашенко и Путин общались порядка полутора часов один на один!», — говорится в сообщении.

Позже Лукашенко заявил, что тематика беседы, «когда встречаются старший и младший брат», слишком обширна: говорили и о личном, и о государственном, и о глобальных проблемах.

«Я ему приветы передал с Ближнего Востока, где мы недавно были», — отметил белорусский лидер в комментарии News.by.

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Напомним, 25 декабря главы государств СНГ провели традиционную неформальную встречу, а 26 декабря состоялось заседание Высшего евразийского экономического совета. Все мероприятия проходят в Ленинградской области на горнолыжном курорте «Игора». Лидеры Армении и Азербайджана на сегодняшнем саммите отсутствуют: у Никола Пашиняна положительный тест на коронавирус, а Ильхам Алиев экстренно прервал свой визит в Россию в связи с авиакатастрофой в Актау.

Александра Вишнякова
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