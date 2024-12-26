Лукашенко раскрыл, о чём больше часа общался с Путиным один на один

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко около полутора часов пообщались один на один после неформального саммита стран СНГ 25 декабря. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул первого».

«По убытии коллег Лукашенко и Путин общались порядка полутора часов один на один!», — говорится в сообщении.

Позже Лукашенко заявил, что тематика беседы, «когда встречаются старший и младший брат», слишком обширна: говорили и о личном, и о государственном, и о глобальных проблемах.

«Я ему приветы передал с Ближнего Востока, где мы недавно были», — отметил белорусский лидер в комментарии News.by.