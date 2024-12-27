КДК РФС отстранил от футбола пятерых российских игроков за договорные матчи

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза принял решение о запрете на участие в футбольных матчах для пятерых игроков, которые оказались замешаны в скандале с договорными матчами. Информация об этом была опубликована на официальном сайте организации.

Под санкции попали как действующие, так и бывшие футболисты молодёжного клуба «Пари Нижний Новгород-М». В частности, речь идёт о матчах первенства России. В игре между «Ахмат-М» и «Пари НН-М», состоявшейся 8 марта, изначально был зафиксирован ничейный результат 1:1, решением нижегородцам засчитано техническое поражение со счётом 0:3. Под подозрением также матч с ЦСКА-М 15 марта, где засчитан фактический результат 8:1 в пользу москвичей.

Полузащитник Никита Милюков получил пожизненный запрет на игру в футбол. Для Захара Мозина, Максима Галочкина и Павла Шалимова срок наказания составил пять лет, из которых четыре года условно. Денису Чупрунову назначили трехлётний запрет условно с испытательным сроком в два года, а также штраф в размере 50 тысяч рублей.