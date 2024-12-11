Футболиста, за которого бились сборные Белоруссии и Украины, задержали за соучастие в банде

Известного украинского футболиста, бывшего нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Артёма Милевского задержали в связи с делом об организации договорных матчей.

Согласно сообщениям СМИ и Национальной полиции, правоохранительные органы прекратили деятельность группировки, члены которой занимались подкупом игроков и манипуляциями с результатами матчей в киберспорте, настольном теннисе и футболе. Зная исходы заранее, они зарабатывали на ставках. Неправомерно полученные средства легализовывались через покупку и перепродажу элитных автомобилей, недвижимости и других активов, а финансовые операции проводились через криптокошельки. Один из организаторов договорных игр был объявлен подозреваемым в незаконном влиянии на результаты официальных спортивных соревнований.

39-летнего Милевского узнали на одном из видео, распространённых силовиками. Скриншот © Нацполиция Украины

В полиции отметили, что среди участников группировки есть «бывшие спортсмены мирового уровня» , которые использовали свои профессиональные связи для организации договорных матчей между киберспортсменами из Австралии, Европы и Украины. Хотя имена подозреваемых не раскрываются, по информации журналистов, среди них находится и 39-летний Милевский.