Сигнал из адского пекла. Что сообщил зонд Parker, подлетевший ближе всех к Солнцу NASA шесть дней пребывало в неведении о судьбе космического аппарата, отправленного туда, где не было ничего созданного человеком. 30 декабря, 21:29 Зонд «Паркер». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / joshimerbin

Это американский физик Юджин Ньюман Паркер, который ещё в 1950-х годах сопоставил два интересных факта. Во-первых, хвост кометы всегда направлен от Солнца вне зависимости от того, летит она к нему или от него удаляется. То есть она улетает от Солнца «хвостом вперёд».

Физик Юджин Ньюман Паркер во время посещения готовящегося к запуску солнечного зонда Parker Solar Probe в 2017 году. Фото © science.nasa.gov

А во-вторых, к тому моменту было давно уже понятно, что видимая во время полного затмения великолепная солнечная корона не могла бы быть такой обширной, не будь она раскалена вплоть до миллиона градусов. Более того, британский математик Сидней Чепмен тогда рассчитал, что при такой температуре вещество этой короны на самом деле должно разлетаться не только в пространстве её яркой видимой части, но и по всей Солнечной системе или, во всяком случае, далеко за пределы орбиты Земли.

Так Юджин Паркер понял, что мы все и всегда находимся внутри солнечной короны. И от светила к нам постоянно летит не только свет, но и протоны и даже целые гелиевые ядра — солнечное вещество. Плазма. Заряженные частицы. Именно они и получили название солнечного ветра.

Полное солнечное затмение, при котором видна солнечная корона. Фото © giphy.com

Паркер посещал NASA во время подготовки названного в его честь космического аппарата Parker Solar Probe. Он видел его запуск на мысе Канаверал 12 августа 2018 года. Ему тогда был 91 год. Физик успел застать многие пролёты зонда мимо Солнца: его не стало в 2022-м.

С тех пор Parker Solar Probe совершил уже в общей сложности 22 витка вокруг светила, и каждый раз овал его очень вытянутой орбиты уменьшался. Изначально в самой дальней точке он уходил далеко на орбиту Земли, а приближался к нашей звезде на расстояние 20 с лишним миллионов километров. Это уже было достижением. Для сравнения, Меркурий расположен примерно в 58 миллионах километров от Солнца.

А сейчас он там, где не бывал ещё ни один космический аппарат. В канун Рождества 2024 года он проследовал мимо Солнца в 6,1 миллиона километров от него, и это, по данным NASA, в семь раз ближе любого другого зонда в истории. Но в сам Сочельник и даже в Рождество инженеры американского космического агентства об этом не знали. Вернее, не знали достоверно: аппарат молчал с 20 декабря. В полном неведении пришлось провести почти целую неделю, а ведь момент очень ответственный, без преувеличения — исторический. Поэтому для всех участников проекта Parker Solar Probe их собственное Рождество наступило 26 декабря, когда их детище наконец им «позвонило» и «сказало», что всё в порядке.

Пролёт зонда Parker Solar Probe мимо Солнца (художественная анимация). Фото © giphy.com

За бортом зонда +982 градуса по Цельсию. Он движется так, что всё время «смотрит» на Солнце своим защитным экраном толщиной в 11 сантиметров. По данным разработчиков, экран рассчитан на пекло до +1377 градусов.

Предстоит ещё два пролёта, и они будут как минимум такими же близкими. Аппарат подлетел на такое расстояние, на котором он уже вошёл в ту самую видимую часть солнечной короны. Он должен собрать там данные, чтобы помочь исследователям Солнца найти ответ на вопрос, которым задавался Юджин Паркер и продолжает задаваться вся мировая гелиофизика: что может раскалять эту корону до миллионов градусов, когда на поверхности Солнца всего 5700 градусов? А ещё интересуют вопросы о том, где именно и как именно «начинается» солнечный ветер и почему довольно-таки тяжёлым частицам удаётся разгоняться порой до скоростей, сопоставимых со скоростью света.

Авторы Адель Романенкова