Ираде Зейналовой присвоен ранг полномочного посланника первого класса

Ирада Зейналова является известной российской журналисткой и телеведущей. Она работала на различных телеканалах и освещала важные события, как в России, так и за её пределами. Кроме того, её деятельность включает в себя дипломатическую работу. Сейчас она занимает пост посла России в Республике Маврикий.