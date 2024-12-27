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Регион
27 декабря, 11:55

Ираде Зейналовой присвоен ранг полномочного посланника первого класса

Путин присвоил Ираде Зейналовой ранг чрезвычайного и полномочного посланника

Посол России в Республике Маврикий Ирада Зейналова. Обложка © Telegram / МИД России

Посол России в Республике Маврикий Ирада Зейналова. Обложка © Telegram / МИД России

Послу России в Республике Маврикий Ираде Зейналовой присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Высший дипломатический ранг также был присвоен директору департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексею Дробинину и генеральному директору МИД РФ Алексею Островскому.

Ирада Зейналова является известной российской журналисткой и телеведущей. Она работала на различных телеканалах и освещала важные события, как в России, так и за её пределами. Кроме того, её деятельность включает в себя дипломатическую работу. Сейчас она занимает пост посла России в Республике Маврикий.

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Оксана Попова
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