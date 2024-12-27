Ираде Зейналовой присвоен ранг полномочного посланника первого класса
Путин присвоил Ираде Зейналовой ранг чрезвычайного и полномочного посланника
Посол России в Республике Маврикий Ирада Зейналова. Обложка © Telegram / МИД России
Послу России в Республике Маврикий Ираде Зейналовой присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
Высший дипломатический ранг также был присвоен директору департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексею Дробинину и генеральному директору МИД РФ Алексею Островскому.
Ирада Зейналова является известной российской журналисткой и телеведущей. Она работала на различных телеканалах и освещала важные события, как в России, так и за её пределами. Кроме того, её деятельность включает в себя дипломатическую работу. Сейчас она занимает пост посла России в Республике Маврикий.
Президент России Владимир Путин также удостоил орденов актёров Игоря Верника и Дмитрия Харатьяна, певца Владимира Преснякова — старшего и гимнастку Ларису Латынину. Так, Верник награждён орденом «За заслуги в культуре и искусстве», Харатьян — орденом Дружбы, а Пресняков — орденом Почёта. Деятели культуры удостоены высоких наград за вклад в развитие отечественного искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.