Появились новые нюансы при покупке загородного дома зимой. На что обратить внимание, чтобы не пожалеть о сделке Цены на загородные дома зимой ниже, и часть покупателей подбирает дом как раз в январе. Но у такой покупки есть свои подводные камни. В чём плюсы и минусы покупки зимой, как правильно выбрать загородный дом и в чём особенность зимнего сезона 2025 года? 7 января, 21:15 Строители рассказали, как не ошибиться при выборе загородного дома зимой. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dubrov

Многие считают зиму самым подходящим временем для покупки загородного дома. Логика такого подхода проста: если на рынке несезон, то цены будут ниже. Действительно, обычно весной, накануне дачного сезона, стоимость загородного жилья растёт. Тем не менее к покупке участка с домом зимой нужно подходить очень тщательно. Иначе можно легко пожалеть о сделанном выборе и потраченных деньгах.

На первичном рынке традиционно зимние объекты дешевле за счёт экономии на ресурсах. При этом строят их избранные подрядчики с опытом. Об этом рассказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

— Однако в этом году ситуация будет несколько иной. Производители материалов уже разослали письма о том, что ежегодного сезонного снижения цен на общестроительные материалы не будет. Это связано с ростом налогов и пошлин. Соответственно, если раньше застройщики могли дать до 10 процентов скидки в акционные периоды зимы, то теперь максимум пять, — рассказал Максим Лазовский.

При этом он отметил, что строить зимой стоит и это выгодно. Помимо скидки, вы получаете ещё и возможность оперативно уложиться с возведением объекта в один строительный цикл.

— Однозначно не стоит покупать зимой вторичные объекты ИЖС. Вы не сможете проверить все нюансы изначального строительства. Есть риск выбрать дом, который потом придётся снести. Даже с опытным специалистом по строительному надзору есть риск нарваться на волка в овечьей шкуре, — считает руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

При этом, по его оценкам, новое жильё приобретать можно и стоит, ведь в зимний период рабочая сила стоит дешевле. И застройщик может предоставить дисконт, учитывая общий фактор несезона в загородном сегменте.

Однако стоит учитывать, что строительство в зимний период требует знаний и опыта, как в технологии процесса, так и в хранении материалов на площадке.

Авторы Нина Важдаева