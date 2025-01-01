Грохот взрывов и «ходячие» дюны. Как Марс встретил свой Новый год На Красной планете сейчас весна, которая проявляется сходом лавин, газовыми взрывами и воющим ветром. 31 декабря, 21:29 Сход лавины на Марсе. Обложка © airandspace.si.edu

Это один из примеров удивительных марсианских дюн, которые в буквальном смысле медленно передвигаются. Так происходит оттого, что ветер сдувает пыль и песок, а потом всё это оседает с противоположной стороны. Феномен назвали «блужданием» дюн, и он стал одним из традиционных новогодних развлечений Красной планеты и одновременно — признаком наступления весны в марсианском Северном полушарии. Как раз сейчас это происходит на Марсе, и недавно планетологи отметили начало его нового годового оборота.

Миграция одной из марсианских дюн в течение года. Фото © sciencealert.com

Летоисчисление Красной планеты ведётся с 1955 года: это был год «великой пыльной бури» на Марсе, которую удалось понаблюдать впервые в истории. Отсчёт договорились начать со дня летнего солнцестояния в марсианском северном полушарии — 11 апреля 1955 года.

На Красной планете год длится как почти два земных: 687 земных дней, или 668 марсианских солов. Напомним, сол — это тамошние сутки, они на 39 минут длиннее наших. Таким образом, 12 ноября 2024 года на Марсе начался 38-й год. Но на какую бы дату ни выпадал Новый год четвёртой планеты в земном календаре, там в это время всегда весна. Правда, как рассказывают планетологи, она там очень экстремальная. К примеру, вот типичное её проявление: сход гигантских ледяных лавин.

Сход ледяной лавины на Марсе. Фото © uahirise.org

Хоть на Марсе и довольно много льда, в том числе водяного, ручьи там журчать не могут, и даже не из-за холода: на планете иногда бывает и до +20 по Цельсию. Главная проблема — в очень разреженной атмосфере и, как следствие, низком давлении. А чтобы тающий лёд становился водой, нужно давление хотя бы выше 0,006 от земного. Если оно ниже, лёд будет при нагреве немедленно переходить в газообразное состояние — это называют сублимацией.

Так вот, на поверхности Марса как раз 0,006 — планете чуть-чуть не хватает для того, чтобы на ней могли хотя бы на короткое время появляться водоёмы. Поэтому лёд там весной сразу же сублимирует, а уж лёд «сухой», то есть замёрзший углекислый газ, — тем более.

Притом местами получается очень интересное явление: бывает так, что под действием Солнца скрывающийся под коркой водяного льда «сухой» лёд превращается в газ там, внизу, и начинает оттуда давить на накрывающую его «крышку». И в конце концов эта «крышка» со взрывом прорывается — и газ поднимается наружу. А если лёд покрыт слоем пыли и песка, то его подбрасывает наверх, а потом он выпадает обратно и часто образует причудливые узоры, которые прозвали «марсианскими пауками».

Узоры в виде пауков на Марсе, возникающие из-за подлёдных газовых взрывов в весенний период. Фото © esa.int

Меж тем на северной полярной шапке Красной планеты появляются гигантские спиралевидные узоры: их создаёт ветер, который усиливается по мере потепления, закручивается вихрями над полюсом и обнажает полосы рыжего грунта под тающим льдом.

Авторы Адель Романенкова