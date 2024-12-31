«Очень секретная операция»: Стали известны детали обращения Ельцина 31 декабря 1999 года

Обращение первого президента России Бориса Ельцина к телевидению 31 декабря 1999 года, когда он объявил об отставке, готовилось в строгой секретности и было снято за несколько часов до выпуска. Об этом рассказал фотокорреспондент Юрий Феклистов, который проработал с главой государства более десяти лет.

«Это была очень секретная операция, чтобы не произошла утечка. Обычно записывали обращение заранее, за 2-3 дня в Кремле. Выставляется свет, ёлка, оборудование тяжёлое, и это всё снимается, в этом никакой секретности нет. А потом запись пускают в эфир уже в ночь с 31 на 1 января. В этот раз это было снято днём», — вспоминает Феклистов в интервью ТАСС.

Новогоднее обращение Бориса Ельцина 31 декабря 1999 года. Фото © kremlin.ru

Журналист говорит, что текст для главы государства тогда в строгой секретности написал экс-руководитель Администрации президента Валентин Юмашев. Феклистов признаётся, что, когда услышал полностью всю речь, то был поражён. По его словам, супруга Ельцина во время общения плакала от радости. Наина Иосифовна считала, что с отставкой с плен президента свалился большой груз. Сам Ельцин после выхода на пенсию стал чувствовать себя лучше, похудел и начал путешествовать, говорит журналист.