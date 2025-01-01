В элитной 155-й бригаде имени Анны Киевской ВСУ, часть состава которой проходила обучение во Франции, растёт число случаев дезертирства растёт, также подразделение несёт существенные потери. Об этом заявил главный редактор украинского издания «Цензор.net» Юрий Бутусов.

«Формирование 155-й бригады с первых дней было сплошным организационным хаосом буквально во всех компонентах, и служба требовала больших усилий для тех, кто пытался служить честно, и [приводило] к большим потерям из-за самовольного оставления части с самого начала формирования», — написал он в соцсетях.

Согласно информации журналиста, на момент отправки бригады во Францию было зафиксировано 935 случаев самовольного оставления части (СОЧ). При этом, отметил Бутусов, на обучение послали «толпу людей, только что одетых в военную форму», а не подготовленных военных.

Бутусов обвинил Владимира Зеленского в том, что он не проконтролировал выполнение своих же обещаний, а также министра обороны Рустема Умерова, который игнорировал вопрос оснащения и подготовки бригады.

«И стоит ли это, господин Зеленский, Умеров и (Главком ВСУ. — Прим. Life.ru.) Сырский, жизней десятков людей?»— заключил главред.