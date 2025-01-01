«Пейте чай»: Евгений Стычкин пожелал всем оставить плохое в уходящем году
Евгений Стычкин пожелал россиянам поменьше ненависти в Новом году
Евгений Стычкин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stychkin
Евгений Стычкин поздравил россиян с Новым 2025 годом и пожелал всем побольше добра, любви и тепла. Актёр и режиссёр уверен, что ненависть ни к чему хорошему не приведёт. Он уверен, что впереди всех ждёт только хорошее.
Евгений Стычкин всем желает любви! Видео © Пятый канал
«С Новым годом, товарищи! Пускай это будет чудесный год, пускай всё плохое останется там где-нибудь, и только хорошее нас ждёт впереди. Пускай не будет ненависти, пускай будет только любовь, любовь и радость», — передаёт слова актёра Пятый канал.
Также Стычкин призвал вести здоровый образ жизни и пить чай, думая, что это шампанское. В таком случае, никому не будет грозить похмелье.
Ранее россиян с Новым годом поздравила Анастасия Волочкова, которая назвала себя другом для всех соотечественников. Также балерина пообещала, что продолжит «светить» своим творчеством в наступившем году.