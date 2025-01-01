«Пейте чай»: Евгений Стычкин пожелал всем оставить плохое в уходящем году

Евгений Стычкин поздравил россиян с Новым 2025 годом и пожелал всем побольше добра, любви и тепла. Актёр и режиссёр уверен, что ненависть ни к чему хорошему не приведёт. Он уверен, что впереди всех ждёт только хорошее.

Евгений Стычкин всем желает любви! Видео © Пятый канал

«С Новым годом, товарищи! Пускай это будет чудесный год, пускай всё плохое останется там где-нибудь, и только хорошее нас ждёт впереди. Пускай не будет ненависти, пускай будет только любовь, любовь и радость», — передаёт слова актёра Пятый канал.

Также Стычкин призвал вести здоровый образ жизни и пить чай, думая, что это шампанское. В таком случае, никому не будет грозить похмелье.