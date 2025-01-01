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1 января, 18:23

«Пейте чай»: Евгений Стычкин пожелал всем оставить плохое в уходящем году

Евгений Стычкин пожелал россиянам поменьше ненависти в Новом году

Евгений Стычкин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stychkin

Евгений Стычкин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / stychkin

Евгений Стычкин поздравил россиян с Новым 2025 годом и пожелал всем побольше добра, любви и тепла. Актёр и режиссёр уверен, что ненависть ни к чему хорошему не приведёт. Он уверен, что впереди всех ждёт только хорошее.

Евгений Стычкин всем желает любви! Видео © Пятый канал

«С Новым годом, товарищи! Пускай это будет чудесный год, пускай всё плохое останется там где-нибудь, и только хорошее нас ждёт впереди. Пускай не будет ненависти, пускай будет только любовь, любовь и радость», — передаёт слова актёра Пятый канал.

Также Стычкин призвал вести здоровый образ жизни и пить чай, думая, что это шампанское. В таком случае, никому не будет грозить похмелье.

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Ранее россиян с Новым годом поздравила Анастасия Волочкова, которая назвала себя другом для всех соотечественников. Также балерина пообещала, что продолжит «светить» своим творчеством в наступившем году.

Ольга Сливченко
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