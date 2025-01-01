Житель Мытищ закатил новогоднюю вечеринку с салютами во дворе, и собрал коллекцию из 30 «жалоб ненависти»

Шумную вечеринку с фейерверками и громкой музыкой закатил в новогоднюю ночь житель Подмосковья. Остаток праздника организатор-заводила провёл в отделении полиции, пишет SHOT.

Очень громкая новогодняя вечеринка в Мытищах, которая не оставила равнодушными местных жителей. Видео © SHOT

Как выяснил телеграм-канал, бурная тусовка прошла в ЖК «Спутник» в Мытищах. Мужчина созвал соседей из ближайших домов, на всю громкость врубил музыку, пускал салюты. Люди веселились, танцевали, жгли бенгальские огоньки. Такой полуночный праздничный вайб не оценили жильцы, отмечавшие праздник дома. По словам местных жителей, на массовика-затейника поступило около 30 жалоб.