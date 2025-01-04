Символ наступившего года выполз из вытяжки на кухне московской квартиры и перепугал жильцов

По данным телеграм-канала, небольшого полоза в раковине обнаружила женщина. Она накрыла змею плошкой и вызвала спасателей. Специалисты упаковали пресмыкающееся в коробку и увезли с собой. Откуда на кухне появился символ наступившего года, неясно. Хозяйка квартиры отметила, что не знает, у кого из её соседей есть дома террариум.