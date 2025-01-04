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4 января, 05:00

Символ наступившего года выполз из вытяжки на кухне московской квартиры и перепугал жильцов

Mash: Змея заползла через вытяжку в квартиру на северо-западе Москвы

Так выглядит Желтобрюхий (Каспийский) полоз. Обложка © Wikipedia / Kiril Kapustin

Так выглядит Желтобрюхий (Каспийский) полоз. Обложка © Wikipedia / Kiril Kapustin

Жёлтобрюхий (Каспийский) полоз выполз из вытяжки на кухне квартиры в московском районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, небольшого полоза в раковине обнаружила женщина. Она накрыла змею плошкой и вызвала спасателей. Специалисты упаковали пресмыкающееся в коробку и увезли с собой. Откуда на кухне появился символ наступившего года, неясно. Хозяйка квартиры отметила, что не знает, у кого из её соседей есть дома террариум.

В Москве питоны сбежали из открытого террариума, пока хозяин был в больнице
В Москве питоны сбежали из открытого террариума, пока хозяин был в больнице

Ранее Life.ru писал, что петербурженка нашла змею на своём балконе, забившуюся в угол. Рептилия забралась в жилище на 14-м этаже.

Никита Никонов
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