Символ наступившего года выполз из вытяжки на кухне московской квартиры и перепугал жильцов
Mash: Змея заползла через вытяжку в квартиру на северо-западе Москвы
Так выглядит Желтобрюхий (Каспийский) полоз. Обложка © Wikipedia / Kiril Kapustin
Жёлтобрюхий (Каспийский) полоз выполз из вытяжки на кухне квартиры в московском районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, небольшого полоза в раковине обнаружила женщина. Она накрыла змею плошкой и вызвала спасателей. Специалисты упаковали пресмыкающееся в коробку и увезли с собой. Откуда на кухне появился символ наступившего года, неясно. Хозяйка квартиры отметила, что не знает, у кого из её соседей есть дома террариум.
Ранее Life.ru писал, что петербурженка нашла змею на своём балконе, забившуюся в угол. Рептилия забралась в жилище на 14-м этаже.