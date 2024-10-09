В Москве питоны сбежали из открытого террариума, пока хозяин был в больнице

В Москве профессиональный змеелов поймал двух питонов, сбежавших из террариума в одной из квартир. В этот момент хозяин пресмыкающихся находился в больнице и не мог самостоятельно вернуть в дом непослушных любимцев.

Как стало известно РИАМО, москвич долгое время не решался на хирургическое вмешательство, поскольку боялся оставить дома двух питонов. Пациент рассказал, что перед госпитализацией хотел покормить змей, однако срочно уехал в медучреждение и забыл закрыть террариум. В результате питоны могли по вытяжке или через канализацию попасть к соседям и напугать их.

Для отлова змей социальные координаторы Москвы привлекли профессионального змеелова. Они связались с семьёй москвича и позвонили в МЧС, чтобы беспрепятственно попасть в жилище. Благодаря слаженным действиям группы лиц питонов вернули в террариум.