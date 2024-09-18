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18 сентября, 13:54

Женщина чудом выжила после долгой схватки с огромным питоном в Таиланде

Bangkok Post: Четырёхметровый питон несколько часов душил женщину в Таиланде

Четырёхметровый питон чуть не убил женщину в Таиланде. Голодная змея пробралась в дом и начала душить несчастную. Об этом рассказали в Bangkok Post.

Пострадавшей оказалась одинокая 64-летняя Арром Арунрож. В момент нападения она мыла посуду в задней части дома, которая находится около тростникового леса. Пострадавшая почувствовала сильную боль, повернулась и увидела змею. Ей пришлось бороться с огромным питоном на протяжении двух часов, прежде чем её заметили с улицы. Спасатели ворвались внутрь и спасли Арром.

Питон обвил туловище женщины в несколько колец, но специалистам удалось высвободить Арунрож. Сейчас пострадавшая отходит от нападения в больнице. На её теле были обнаружены несколько укусов, которые, несмотря на неядовитость питонов, могут способствовать распространению инфекций.

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Столкновения змеи и человека в Таиланде не редкость. Так, мужчина пострадал от укуса змеи, которая выскочила из унитаза. Рептилия прокусила ему гениталии. Другой мужчина пострадал от змеи в Индии. В момент нападения местный житель хотел справить естественную нужду в кустах.

Обложка ©

freepik.com/ vecstock

Полина Никифорова
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