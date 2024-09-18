Женщина чудом выжила после долгой схватки с огромным питоном в Таиланде

Четырёхметровый питон чуть не убил женщину в Таиланде. Голодная змея пробралась в дом и начала душить несчастную. Об этом рассказали в Bangkok Post.

Пострадавшей оказалась одинокая 64-летняя Арром Арунрож. В момент нападения она мыла посуду в задней части дома, которая находится около тростникового леса. Пострадавшая почувствовала сильную боль, повернулась и увидела змею. Ей пришлось бороться с огромным питоном на протяжении двух часов, прежде чем её заметили с улицы. Спасатели ворвались внутрь и спасли Арром.

Питон обвил туловище женщины в несколько колец, но специалистам удалось высвободить Арунрож. Сейчас пострадавшая отходит от нападения в больнице. На её теле были обнаружены несколько укусов, которые, несмотря на неядовитость питонов, могут способствовать распространению инфекций.