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Регион
4 января, 07:06

«Незаконная атака и фарс»: Трамп отреагировал на вызов в суд по делу о выплатах порноактрисе

Трамп назвал незаконной политической атакой решение судьи вынести приговор

Избранный президент США Дональд Трамп назвал незаконной политической атакой решение судьи Хуана Мерчана вынести ему приговор по делу о подлоге финансовых документов. Разбирательство связано с выплатами, произвёденными компанией Trump Organization в пользу бывшей порноактрисы Сторми Дэниэлс.

«Эта незаконная политическая атака является ни чем иным, как сфальсифицированным фарсом», — написал республиканец в соцсети Truth Social.

Ранее сообщалось, что 10 января в Нью-Йорке пройдёт заседание суда, на котором будет оглашён приговор по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Таким образом, Трамп может стать первым президентом США, который вступит в должность, имея за плечами срок за тяжкое преступление. Инаугурация республиканца, напомним, назначена на 20 января.

Ещё одна победа Трампа: Телеканал заплатит ему 15 млн долларов по решению суда
Ещё одна победа Трампа: Телеканал заплатит ему 15 млн долларов по решению суда
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Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Наталья Демьянова
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