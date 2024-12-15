Ещё одна победа Трампа: Телеканал заплатит ему 15 млн долларов по решению суда
Телеканал ABC News выплатит Трампу 15 миллионов долларов по делу о клевете
Телеканал ABC News согласился выплатить 15 миллионов долларов в рамках урегулирования дела о клевете, поданного избранным президентом США Дональдом Трампом. История началась в марте, когда ведущий канала заявил, что Трампа признали виновным в изнасиловании писательницы Джин Кэрролл, хотя присяжные говорили лишь о сексуальных домогательствах.
Согласно сообщению на сайте телеканала, выплата будет направлена в президентскую библиотеку Трампа. В дополнение к этому, ABC News в ближайшее время опубликует заявление с извинениями за высказывания своего ведущего.
Напомним, журналистка и писательница Элизабет Джин Кэрролл в 2019 году обвинила 45-го президента США в том, что он пытался изнасиловать её в 1990-е. Присяжные посчитали, что Трамп прикасался к Кэрролл против её согласия и оклеветал писательницу, когда опровергал заявления пострадавшей по этому делу, однако обвинения журналистки в изнасиловании были отвергнуты. Экс-президент назвал решение суда охотой на ведьм и подал встречный иск на журналистку.
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