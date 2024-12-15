Ещё одна победа Трампа: Телеканал заплатит ему 15 млн долларов по решению суда

Телеканал ABC News согласился выплатить 15 миллионов долларов в рамках урегулирования дела о клевете, поданного избранным президентом США Дональдом Трампом. История началась в марте, когда ведущий канала заявил, что Трампа признали виновным в изнасиловании писательницы Джин Кэрролл, хотя присяжные говорили лишь о сексуальных домогательствах.

Согласно сообщению на сайте телеканала, выплата будет направлена в президентскую библиотеку Трампа. В дополнение к этому, ABC News в ближайшее время опубликует заявление с извинениями за высказывания своего ведущего.