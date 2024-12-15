Грядут увольнения: Трамп хочет передать Почтовую службу США в частные руки
WP: Трамп хочет провести приватизацию Почтовой службы США из-за убытков
Избранный президент Дональд Трамп рассматривает возможность приватизации Почтовой службы США из-за её многолетних финансовых потерь, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники. Трамп полагает, что государство не должно продолжать субсидировать убыточное почтовое ведомство.
Республиканцы в Конгрессе и сторонники Трампа настаивают на необходимости сокращения государственных расходов. В этой связи вопрос о передаче Почтовой службы в частные руки может быть решён уже в ближайшее время.
По итогам 2024 финансового года убытки Почтовой службы достигли $9,5 млрд, что объясняется снижением объёмов почтовых отправлений и замедлением роста бизнеса по доставке посылок. Несмотря на инвестиции в обновление инфраструктуры, служба накопила задолженность около $80 млрд.
Издание подчёркивает, что приватизация может привести к сбоям в логистических цепочках для населения и бизнеса, а также к массовым увольнениям среди почтовых работников. Согласно закону, Почтовая служба обязана осуществлять доставку почты независимо от расстояний и экономической целесообразности.
Ранее Трамп высказался по поводу таинственных беспилотников, которые в последние недели замечают над разными регионами страны. Политик призвал либо немедленно проинформировать общественность о природе этих дронов, либо сбивать их. Представители Белого дома ранее заявили, что несмотря на расследование, федеральные власти пока не смогли определить происхождение дронов, размер которых сравним с внедорожником.