Грядут увольнения: Трамп хочет передать Почтовую службу США в частные руки

Избранный президент Дональд Трамп рассматривает возможность приватизации Почтовой службы США из-за её многолетних финансовых потерь, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники. Трамп полагает, что государство не должно продолжать субсидировать убыточное почтовое ведомство.

Республиканцы в Конгрессе и сторонники Трампа настаивают на необходимости сокращения государственных расходов. В этой связи вопрос о передаче Почтовой службы в частные руки может быть решён уже в ближайшее время.

По итогам 2024 финансового года убытки Почтовой службы достигли $9,5 млрд, что объясняется снижением объёмов почтовых отправлений и замедлением роста бизнеса по доставке посылок. Несмотря на инвестиции в обновление инфраструктуры, служба накопила задолженность около $80 млрд.