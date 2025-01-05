Премьер Италии встретилась с Трампом в его резиденции во Флориде
NYT: Премьер Италии Мелони посетила резиденцию Трампа во Флориде для переговоров
Глава правительства Италии Джорджа Мелони 5 января посетила резиденцию Мар-а-Лаго избранного президента США Дональда Трампа во Флориде для переговоров. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники.
Сторонники Мелони рассчитывают, что встреча с Трампом позволит ей стать главной среди союзников республиканца в Евросоюзе, утверждает издание. Пока нет информации о том, что именно будут обсуждать политики, но скорее всего речь пойдёт о сглаживании углов в разногласиях будущего главы США и лидеров ЕС.
Встреча проходит за считанные дни до запланированной на 9-12 января поездки действующего американского президента Джо Байдена в Италию. Там у него также должна состояться встреча с Мелони, а ещё с Папой Римским Франциском.
NYT отмечает, что с момента победы на выборах в резиденции Трампа уже побывали несколько глав государств. В частности, его посетили венгерский премьер Виктор Орбан, аргентинский президент Хавьер Милей и глава правительства Канады Джастин Трюдо.
Ранее в британской прессе появились сообщения о том, что премьер Соединённого королевства Кир Стармер планирует встретиться с Дональдом Трампом в Вашингтоне в первые недели после инаугурации. Предполагается, что он хочет убедить избранного американского лидера в необходимости продолжить оказывать военную поддержку Киеву.
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