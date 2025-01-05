Трамп указал на «очень большую ошибку» Великобритании

Лондону необходимо «открыть» Северное море и «избавиться от ветряных мельниц», а не прекращать разработку месторождений нефти и газа там, отказом от которых правящая партия лейбористов рассчитывает снизить углеродные выбросы. Об этом в социальной сети Truth написал избранный президент Штатов Дональд Трамп.

«Великобритания совершает очень большую ошибку. Откройте Северное море. Избавьтесь от ветряных мельниц!» — приводит его слова издание Financial Times.

К своему посту Трамп прикрепил ссылку на сделанное в ноябре заявление корпорации APA, которая владеет американской нефтедобывающей компанией Apache. Там говорится, что корпорация прекратит разработку месторождений в Северном море к 2029 году из-за высоких налогов и экологических норм, делающих добычу «нерентабельной».