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5 января, 10:37

Трамп указал на «очень большую ошибку» Великобритании

Трамп: Отказ Британии от добычи газа в Северном море является большой ошибкой

Лондону необходимо «открыть» Северное море и «избавиться от ветряных мельниц», а не прекращать разработку месторождений нефти и газа там, отказом от которых правящая партия лейбористов рассчитывает снизить углеродные выбросы. Об этом в социальной сети Truth написал избранный президент Штатов Дональд Трамп.

«Великобритания совершает очень большую ошибку. Откройте Северное море. Избавьтесь от ветряных мельниц!» — приводит его слова издание Financial Times.

К своему посту Трамп прикрепил ссылку на сделанное в ноябре заявление корпорации APA, которая владеет американской нефтедобывающей компанией Apache. Там говорится, что корпорация прекратит разработку месторождений в Северном море к 2029 году из-за высоких налогов и экологических норм, делающих добычу «нерентабельной».

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А в конце декабря в рождественском обращении Дональд Трамп расписал канадскому премьеру Джастину Трюдо преимущества от вступления страны в состав США в качестве 51-го штата. Также он поздравил с праздником жителей Гренландии, назвав страну очень важной для американской национальной безопасности и пообещав обеспечить там присутствие Штатов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Юрий Лысенко
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