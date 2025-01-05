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5 января, 14:06

Ушёл из жизни бывший премьер-министр Греции Костас Симитис

Бывший премьер-министр Греции Костас Симитис. Обложка © Wikipedia

Бывший премьер-министр Греции Костас Симитис. Обложка © Wikipedia

Умер бывший премьер-министр Греции Костас Симитис, который в 2001 году ввёл в страну единую валюту Европейского Союза. Об этом сообщает греческая газета Kathimerini. Симитис скончался в своём летнем доме на Пелопоннесе, ему было 88 лет.

«С грустью и уважением я прощаюсь с Костасом Симитисом, достойным и благородным политическим оппонентом, но также премьер-министром, который сопровождал Грецию в её великих национальных делах», — заявил действующий премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Правительство объявило четырёхдневный траур по умершему политику и сообщило, что похороны Симитиса будут финансироваться из государственного бюджета. Они пройдут 9 января, а отпевать политика состоится в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в центре Афин.

Симитис, профессор права и реформатор, возглавил социалистическую партию ПАСОК в 1996 году и занимал пост премьер-министра Греции до 2004 года. В течение своего правления он смог сократить бюджетный дефицит и государственный долг, что позволило Афинам получить право на вступление в еврозону.

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Александра Мышляева
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