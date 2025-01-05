Две женщины ранены при подрыве движущейся машины дроном ВСУ в Белгородской области

При атаке беспилотника ВСУ на Белогородскую область пострадали две местных жительницы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В хуторе Екатериновка Волоконовского района БПЛА ударил по движущемуся автомобилю. В результате получили осколочные ранения женщина и 17-летняя девушка. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести бригады СМП доставляют в Валуйскую ЦРБЖ», — написал губернатор у себя в телеграм-канале.

По его словам, автомобиль получил значительные повреждения. Сейчас на месте работают оперативные службы.