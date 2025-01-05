Две женщины ранены при подрыве движущейся машины дроном ВСУ в Белгородской области
Гладков: Две жительницы пострадали во время атаки ВСУ на Белгородскую область
При атаке беспилотника ВСУ на Белогородскую область пострадали две местных жительницы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В хуторе Екатериновка Волоконовского района БПЛА ударил по движущемуся автомобилю. В результате получили осколочные ранения женщина и 17-летняя девушка. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести бригады СМП доставляют в Валуйскую ЦРБЖ», — написал губернатор у себя в телеграм-канале.
По его словам, автомобиль получил значительные повреждения. Сейчас на месте работают оперативные службы.
Ранее Life.ru сообщал, что в Ростовской области семилетний мальчик пострадал в результате ночного обстрела ВСУ. Ребёнка доставили в больницу в Таганроге. По словам главы региона, жизнь малыша сейчас вне опасности, врачи предоставляют ему всю необходимую медицинскую помощь.
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