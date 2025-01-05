Фараж призвал публично расследовать роль Стармера в сокрытии изнасилований девочек

Лидер правой партии Великобритании Reform UK Найджел Фараж заявил, что необходимо провести открытое расследование того, каким образом премьер-министр Кир Стармер мог участвовать в сокрытии случаев массовых изнасилований девочек бандами в стране.

«То, что это пытались скрыть, что подробности давались по капле, а не одним большим всплеском, очевидно. Его роль должна быть частью этого национального публичного расследования», — сказал Фараж в интервью Telegraph.