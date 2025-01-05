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5 января, 20:05

Фараж призвал публично расследовать роль Стармера в сокрытии изнасилований девочек

Фараж: Необходимо изучить роль Стармера в сокрытии изнасилований девочек бандами

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Обложка © Wikipedia / Rory Arnold/ No 10 Downing

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Обложка © Wikipedia / Rory Arnold/ No 10 Downing

Лидер правой партии Великобритании Reform UK Найджел Фараж заявил, что необходимо провести открытое расследование того, каким образом премьер-министр Кир Стармер мог участвовать в сокрытии случаев массовых изнасилований девочек бандами в стране.

«То, что это пытались скрыть, что подробности давались по капле, а не одним большим всплеском, очевидно. Его роль должна быть частью этого национального публичного расследования», — сказал Фараж в интервью Telegraph.

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Напомним, по данным британских СМИ, группа мужчин изнасиловала как минимум тысячу девочек в городе Телфорд. При этом никто не был привлечён к ответственности за преступления из-за неэффективности действий местной полиции и прокуратуры. После появления этой информации Илон Маск призвал к отставке Стармера, назвав его соучастником происходящего.

Александра Мышляева
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