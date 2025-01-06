Миллиард на «детях-призраках»: Нерожавшие россиянки массово получают маткапитал и пособия

Министерство внутренних дел России привлекло к ответственности 631 женщину-мошенницу в 59 регионах страны за незаконное присвоение материнского капитала и других пособий, направленных на поддержку детей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ответ МВД на свой запрос.

«Выявлено 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, якобы рождённых вне медицинских учреждений, по каждому из которых 631 женщиной получены социальные пособия и (или) материнский (семейный) капитал в 59 субъектах РФ. По данным фактам возбуждено 229 уголовных дел в 52 регионах, к уголовной ответственности привлечено 217 лиц», — уточнили в МВД.

Массовые задержания уже привели к снижению количества обращений о регистрации детей вне медицинских учреждений в МФЦ и органы ЗАГС. Но мошенники всё же продолжают попытки нажиться на детских пособиях, поскольку для регистрации рождённых вне роддомов детей требуется лишь присутствие матери и свидетеля с паспортами.