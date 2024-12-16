В МВД подсчитали ущерб от хищений маткапитала на неродившихся детей
В РФ выявили 708 фактов хищения соцвыплат и маткапитала на неродившихся детей
В России зафиксировали ущерб на сумму не менее 1 миллиарда рублей по факту более 700 хищений социальных выплат и материнского капитала на неродившихся детей в различных субъектах. Об этом сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.
«На сегодняшний день установлено 708 фактов получения социальных пособий и средств материнского капитала на нерождавшихся детей в 59 субъектах РФ, возбуждено 229 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 217 лиц. Предварительный ущерб бюджету РФ составил не менее 1 млрд рублей», — сказал он в интервью ТАСС.
Начальник главка доложил об успешной работе по выявлению мошеннической схемы с хищением материнского капитала. Он пояснил, что злоумышленники подавали в МФЦ заявления, по данным из которых они свидетельствовали при рождении детей вне роддомов. Также к документу прилагались паспорта и заявление фиктивной роженицы без документов новорождённого. Чаще всего участники схемы заявляли о рождении двойни, чтобы увеличить сумму материнского капитала.
Ранее Life.ru рассказывал, что материнский капитал на первого ребёнка в 2025 году вырастет на 46 тысяч рублей, на второго — на 61 тысячу. Так, на первого ребёнка выплата составит 677 тысяч рублей, на второго — 894 тысячи рублей, если семья не получала поддержку на первого.
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