В МВД подсчитали ущерб от хищений маткапитала на неродившихся детей

В России зафиксировали ущерб на сумму не менее 1 миллиарда рублей по факту более 700 хищений социальных выплат и материнского капитала на неродившихся детей в различных субъектах. Об этом сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

«На сегодняшний день установлено 708 фактов получения социальных пособий и средств материнского капитала на нерождавшихся детей в 59 субъектах РФ, возбуждено 229 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 217 лиц. Предварительный ущерб бюджету РФ составил не менее 1 млрд рублей», — сказал он в интервью ТАСС.

Начальник главка доложил об успешной работе по выявлению мошеннической схемы с хищением материнского капитала. Он пояснил, что злоумышленники подавали в МФЦ заявления, по данным из которых они свидетельствовали при рождении детей вне роддомов. Также к документу прилагались паспорта и заявление фиктивной роженицы без документов новорождённого. Чаще всего участники схемы заявляли о рождении двойни, чтобы увеличить сумму материнского капитала.