Многодетного экс-нардепа с отсрочкой сняли с поезда при попытке выехать с Украины

На Украине не выпустили за рубеж основателя инвестфонда Inzhur и бывшего депутата Верховной рады Андрея Журжия, который не подлежит призыву как многодетный отец. Мужчину сняли с поезда, а на его возмущения предложили идти в суд. Своей историей Журжий поделился в соцсети.

Экс-нардеп объяснил, что каждые два месяца выезжает за границу, чтобы увидеться со старшими детьми, которые уже три года живут и учатся в другой стране. В этот раз поездка внезапно сорвалась, когда ему объявили о запрете на выезд на пункте пропуска «Ягодин».

«В решении об отказе указано, что я временно ограничен в праве выезда с Украины. <...> Частно сказали, что в их системе нет информации о моей отсрочке и ТЦК по телефону её тоже не подтвердило», — возмутился мужчина.

По его словам, старший смены грубо ответил, что имеет полное право заставить его покинуть вагон. Сейчас Журжий готовит обращение в суд. Он подчеркнул, что документы в украинском военкомате обновлены, справка, что он не подлежит призыву как многодетный отец, вклеена в военный билет, но его всё равно не выпустили за рубеж.