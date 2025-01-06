Пасечник рассказал о восстановлении храмов в ЛНР, пострадавших от обстрелов ВСУ

В Луганской Народной Республике власти и волонтёры активно восстанавливают храмы, пострадавшие в результате обстрелов со стороны ВСУ. Глава региона Леонид Пасечник и первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко накануне Рождества Христова побывали в кафедральном соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Ровеньках.

Леонид Пасечник и Сергей Кириенко посетили храм в Ровеньках в ЛНР. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

Леонид Пасечник и Сергей Кириенко посетили храм в Ровеньках в ЛНР. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

«В храме, который прихожане заботливо украсили к празднику, было одновременно и торжественно, и уютно. Помолились у иконы Пресвятой Богородицы, а затем пообщались с архиепископом Ровеньковским и Свердловским Аркадием», — поделился в телеграм-канале Пасечник.

Священник рассказал чиновникам, что прихожане помогают поддерживать собор в хорошем состоянии, ремонтные работы здесь ещё не завершены. Так, кровля требует капитальной замены, продолжил он, а это своими силами не сделать. Кириенко пообещал, что поможет с поиском средств и мастеров для выполнения строительных работ. Сейчас в Ровеньках восстановлены почти все церкви, пострадавшие от обстрелов ВСУ, отметил владыка. Он добавил, что жители приходят в храмы и укрепляют здесь свои духовные силы.

«Будем и дальше восстанавливать церкви на территории республики и строить новые. Ведь именно Вера всегда объединяла православных людей, помогала нашему народу преодолеть любые трудности, пережить самые сложные времена. Мы обязательно выстоим и теперь – с верой в справедливость и уверенностью в Победе», — заключил Пасечник.