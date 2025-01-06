Кремль приоткрыл планы Путина на Рождество
Путин по традиции встретит Рождество на богослужении
Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин по традиции посетит рождественское богослужение в этом году. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, разумеется, эта традиция президентом будет соблюдена и в этом году», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос ТАСС и обещал позже сообщить о подробностях.
В прошлом году в ночь на Рождество президент присутствовал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёве. Вместе с ним на службе были семьи погибших в ходе СВО военнослужащих, с которыми глава государства провёл встречу накануне праздника.