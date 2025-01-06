Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 января, 10:50

Кремль приоткрыл планы Путина на Рождество

Путин по традиции встретит Рождество на богослужении

Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин по традиции посетит рождественское богослужение в этом году. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, разумеется, эта традиция президентом будет соблюдена и в этом году», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос ТАСС и обещал позже сообщить о подробностях.

В Кремле рассказали, как Путин празднует Новый год
В Кремле рассказали, как Путин празднует Новый год

В прошлом году в ночь на Рождество президент присутствовал на богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарёве. Вместе с ним на службе были семьи погибших в ходе СВО военнослужащих, с которыми глава государства провёл встречу накануне праздника.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Рождество
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar