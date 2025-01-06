Кремль приоткрыл планы Путина на Рождество

Президент РФ Владимир Путин по традиции посетит рождественское богослужение в этом году. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, разумеется, эта традиция президентом будет соблюдена и в этом году», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос ТАСС и обещал позже сообщить о подробностях.