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6 января, 23:45

Украинского депутата-провокатора выгнали из эфира турецкого ТВ за футболку с оскорблением Путина

Нардепа Гончаренко* не пустили в эфир турецкого ТВ из-за футболки с Путиным

Алексей Гончаренко*. Обложка © Telegram / ГОНЧАРЕНКО

Алексей Гончаренко*. Обложка © Telegram / ГОНЧАРЕНКО

Депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко* выгнали с эфира турецкого телеканала TRT World из-за внешнего вида. Он был одет в футболку с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина. Перед этим нардепа несколько раз попросили сменить одежду.

«Мой ответ был прост: либо я выхожу в эфир так, как есть, либо вообще не выхожу. Если вам это не подходит — отказывайтесь. Результат? Включение отменили», — посетовал Гончаренко* в соцсетях.

Ранее Гончаренко* показал фотографию лимитированной партии куриных яиц с фотографией Владимира Зеленского на упаковке. Он добавил, что выпуск таких товаров указывает на отсутствие у экс-комика политической воли и его неспособность к сильным решениям.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Полина Никифорова
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