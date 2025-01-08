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Регион
8 января, 15:38

В аэропорту Владикавказа женщина встала на ленту багажа и скрылась в темноте

В аэропорту Владикавказа пассажирка перепутала пешеходные дорожки, встала на ленту для багажа и скрылась в темноте. Об этом сообщает SHOT.

Женщина уехала в багаж. Видео © SHOT

Грузчики сильно удивились, когда вместо чемодана к ним на склад въехала целая женщина. Они помогли ей найти верный путь к выходу.

Сорвавшийся с цепи пёс прогрыз женщине голову в Приамурье
Сорвавшийся с цепи пёс прогрыз женщине голову в Приамурье

Недавно британская полиция раскрыла дело, остававшееся неразрешённым в течение полувека. Жительница города Ковентри в Западном Мидленде пропала без вести 52 года назад, и вот на днях её нашли. Сообщается, что пропавшая всё это время проживала в другой части страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Николай Рюмин
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