Пожар произошёл в здании Церкви Христа Святых последних дней в Москве

Пожар произошёл на территории религиозной ассоциации Церковь Иисуса Христа Святых последних дней на улице Врубеля в Москве. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, огонь охватил крышу двухэтажного здания, находящегося на реконструкции. Площадь возгорания составила около 60 квадратов. По предварительным данным, пожар произошёл из-за неосторожности при работе со сваркой. Данных о пострадавших нет.

Здание находится на территории «посёлка художников», который с 1979 года находится под охраной государства как памятник градостроительства первых лет советской власти.